Così è la vita Francesca Fialdini su Rai 3 dal 5 luglio (Di sabato 4 luglio 2020) Francesca Fialdini torna su Rai 3 con il nuovo programma dal titolo Così è la vita. Si tratta di un factual in onda la domenica alle 20.30, dal 5 luglio per sei settimane. La Fialdini fa così il pieno di programmi sulla prima rete di viale Mazzini. Così è la vita Francesca Fialdini su Rai 3 dal 5 luglio Così è la vita si pone come un format che parte dal recente passato dell’emergenza sanitaria. Un periodo difficile, sottolinea la Fialdini, durante il quale abbiamo riscoperto il valore delle piccole cose, dando importanza a tutto quello che un tempo ci sembrava quasi dovuto. Il programma si basa sulla voglia di condividere i propri racconti. Parte dal presupposto che le nostre vite sono diverse l’una dall’altra, ma sono anche legate da uno stesso filo rosso. Perché ognuno di noi contribuisce, con la ... Leggi su maridacaterini

stefanoepifani : Facciamolo un bell'elenco dei sindaci #Stop5g. Così che alle prossime elezioni lo si possa consultare per vedere ch… - Miralem_Pjanic : Respira Mire, Perché quello che oggi ti sembra così triste, da domani sarà uno splendido ricordo che porterai nel c… - WhereverYouMuke : RT @MajestyCatsy: Questo lo rimetto qui. Per l’ennesima volta. Sottotitolato. Così magari vi rendete conto di cosa ci sentiamo dire in 2 mi… - ackerbondage : sono così...... single ???? basta non entro più su tik tok che ogni volta vedo ragazze felicissime e fidanzatissime… - fettonejr : @Fabius40884986 Mai stato così disamorato della Roma in vita mia -

Ultime Notizie dalla rete : Così vita Coronavirus, Zangrillo: «Il virus circola ancora ma in modo più debole È quello che dicono le cartelle... Corriere della Sera