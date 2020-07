Coronavirus, Zaia fa chiarezza sul focolaio in Veneto: “Qualcuno ha buttato benzina sul fuoco, è importato dalla Serbia in auto” (Di sabato 4 luglio 2020) “Ieri abbiamo parlato di un focolaio con 5 positivi, oggi i positivi sono 4 in più rispetto a ieri. Io vorrei ricordare che, nonostante qualcuno abbia buttato benzina sul fuoco, si tratta di un focolaio importato dalla Serbia e portato in auto. Il piano di sanità pubblica stabilisce che i familiari e le persone che hanno avuto contatti stretti devono essere in isolamento domiciliare. Il Veneto non ha ripreso l’onda di contagi, non stiamo parlando di un’ecatombe. Anche i dati di oggi parlano di una situazione ‘Covid-free’ per il Veneto“: lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa. Quello vicentino “è un contagio non nato in Veneto. Ci informano che il paziente ’00’ serbo è deceduto, spero non sia vero ma ci dicono questo“. “Dall’inizio ... Leggi su meteoweb.eu

