Coronavirus, l’idrossiclorochina è efficace? Secondo un nuovo studio americano riduce significativamente la mortalità, l’Oms intanto annuncia lo stop di un trial (Di sabato 4 luglio 2020) L’idrossiclorochina è efficace nel curare i pazienti affetti da COVID-19? I risultati degli studi su questo vecchio antimalarico sono sempre stati contrastanti, divisi tra quelli che riportavano benefici per quanto riguarda la mortalità e quelli che non riscontravano vantaggi dal suo utilizzo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha spesso elogiato il farmaco e ha annunciato di averlo assunto per un periodo di tempo limitato, ma altri studi successivi hanno scoperto che non solo i malati di COVID-19 non hanno avuto benefici dal farmaco, ma hanno avuto piu’ probabilita’ di soffrire di effetti collaterali cardiaci. Ultimo in ordine cronologico è lo studio statunitense condotto dall’Henry Ford Health System, in Michigan, che dimostra come il farmaco aiuti i pazienti ricoverati a sopravvivere. Lo studio è stato condotto su ... Leggi su meteoweb.eu

