Cagliari, Zenga: “Dobbiamo essere ottimisti e sereni di testa” (Di sabato 4 luglio 2020) Il pareggio con il Bologna è stata una battuta d'arresto in una ripresa che il Cagliari sta affrontando al meglio. La squadra di Zenga ha vinto due partite su 4 e contro l'Atalanta i sardi vogliono fare risultato.Zenga: "Ottimista e sereno"caption id="attachment 979531" align="alignnone" width="300" Zenga (Getty Images)/captionQueste le parole dell'allenatore rossoblu: "Ho puntato tutto sulla nostra qualità e su come dobbiamo fare domani: che non vuol dire essere spavaldi e non rispettare l'avversario, ma solo ottimisti e sereni di testa, tirando fuori il senso di squadra e di appartenenza. Ho già le idee chiare, io come tutti gli altri che sono qui dentro. A seconda delle partite si cerca di trovare delle soluzioni, magari col Torino andava bene affrontarla così. Sono attenzioni che durante la partita si devono avere, ma consideriamo che la ... Leggi su itasportpress

