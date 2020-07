Benevento 5, scelto il nuovo allenatore: le prime parole (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ Gaetano Breglia, ex tecnico del Domitia, il nuovo allenatore del Benevento 5 dopo la mancata riconferma sulla panchina di mister Lello Di Costanzo. Il sodalizio sannita, con una trattativa lampo, si è assicurata l’approdo nel Sannio di un tecnico che è reduce da una fortunata esperienza in serie B e toccherà a lui il compito di aprire un nuovo ciclo al Benevento 5. “Conosco Antonio Collarile da tanto tempo – dice mister Breglia – e con lui abbiamo lo stesso modo di intendere il calcio a 5. E’ questa una delle ragioni che mi ha spinto ad accettare la sua proposta oltre al fatto che a mio avviso Benevento è una piazza dalle enormi potenzialità e merita un palcoscenico nazionale. Ci sono tutti i presupposti per costruire qualcosa d’importante e mi impegnerò al ... Leggi su anteprima24

E' Gaetano Breglia, ex tecnico del Domitia, il nuovo allenatore del Benevento 5 dopo la mancata riconferma sulla ... presenteremo la domanda ma con i criteri scelti sarà molto difficile ottenerlo ...

E' Gaetano Breglia, ex tecnico del Domitia, il nuovo allenatore del Benevento 5 dopo la mancata riconferma sulla ... presenteremo la domanda ma con i criteri scelti sarà molto difficile ottenerlo ...