ASSALTO AI QANON. FORBES ACCUSA: “STANNO DISTRUGGENDO L’AMERICA. SONO RESPONSABILI DI OMICIDI E VIOLENZE” (Di sabato 4 luglio 2020) Di Davide Donateo Oggi un inquietante quanto ridicolo articolo è apparso su FORBES, firmato da Seth Cohen, nel quale il giornalista richiama tutte le aziende leader degli Stati Uniti e tutti coloro che hanno poteri decisionali a prendere posizione contro i QANON. Questo è quanto sostiene il FORBES: Una rete disorganizzata ma in crescita di teorici della cospirazione e agitatori online, una collettività denominata QANON, si sta rapidamente facendo strada dalle ombre di Internet nella cultura tradizionale. In tal modo, i sostenitori di QANON stanno sfruttando il dolore e la frustrazione che molte persone provano nel 2020 per creare una nuova ondata di perturbazioni che minaccia non solo i governi, ma anche le imprese. I credenti di QANON stanno diffondendo voci su personaggi politici, esperti di salute e celebrità. Secondo ... Leggi su databaseitalia

