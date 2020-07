Antonella Elia prima di Temptation Island: ‘Sossio Aruta e Serena Enardu mi hanno terrorizzata’ (Di sabato 4 luglio 2020) Antonella Elia aveva rilasciato delle dichiarazioni prima di partire per la Sardegna. La showgirl era andata a cercare consigli da Sossio Aruta e Serena Enardu Temptation Island: Antonella Elia partecipa con il fidanzato Pietro Delle Piane Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una delle coppie protagoniste di questa edizione di Temptation Island che è appena partita su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Loro sono la prima coppia vip, mentre la seconda è formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Antonella e Pietro hanno una relazione da un anno e tre mesi e il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere una loro crisi. Infatti, durante l’esperienza al Grande Fratello Vip in cui lei era concorrente, Pietro è stato fotografato insieme alla sua ex fidanzata. Antonella ha deciso di credere alla sua buona fede e all’incontro per lavoro e ... Leggi su kontrokultura

