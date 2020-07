Anticipazioni Beautiful giovedì 9 luglio 2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Giovedì 9 luglio 2020 – Emma scopre ogni cosa: Emma origlia per caso durante una conversazione tra Zoe e Xander scoprendo stupita che la bambina adottata da Steffy non è altri che la figlia di Hope. Di fronte a questa presa di coscienza la donna pensa bene di affrontare Thomas per capire cosa intende fare in merito, dato che è consapevole di come sono andate veramente le cose. In tal senso secondo Zoe lo stesso Thomas si è reso conto che parlarne avrebbe peggiorato la situazione, per questo poi ha taciuto. Così Emma lo interrogherà per capire cosa gli ha impedito di parlare. Le sue risposte saranno vaghe ma nella sua incertezza Emma scorgerà opportunismo ed egoismo. L'articolo Anticipazioni Beautiful giovedì 9 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

TwBeautiful : Scopri con #Twittamibeautiful cosa accadrà nelle puntate italiane di BEAUTIFUL: la verità su Beth, rivelata da Flo… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 3 luglio 2020 - infoitcultura : Beautiful, Una vita, Il segreto: anticipazioni oggi 3 luglio 2020 - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La trama di #lunedì #6luglio -