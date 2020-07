Striscia la Notizie, Michelle Hunziker dopo il servizio: «Sono stata malissimo due giorni, massacrata con la mia famiglia» (Di venerdì 22 maggio 2020) Michelle Hunziker torna a parlare dei numerosi insulti a seguito del servizio sulla giornalista Giovanna Botteri durante la trasmissione “Striscia la notizia”, che conduce al fianco di Gerry Scotti. Attacchi e accuse di body shaming che non Sono piaciuti alla Hunziker: “Sono stata malissimo due giorni, hanno massacrato me e la mia famiglia”. Il servizio è stato frainteso: “Una storia surreale e vergognosa – ha spiegato in un’intervista a “Tv, sorrisi e canzoni” – La maggioranza di quelli che ci hanno accusato di aver offeso Giovanna, non aveva neppure visto il servizio e questo la dice lunga sulla loro malafede. Hanno montato un’indegna gazzarra su un falso. Noi prendevamo le difese della Botteri, vittima degli odiatori seriali, e loro ci hanno accusati di averla offesa”. Chi l’ha attaccata ha ottenuto ... Leggi su newscronaca.myblog

La trasmissione “Affari tuoi” è uno dei format più famosi andati in onda sulla Rai negli ultimi anni. Basato sul format olandese “Deal or No Deal”, viene portato in Italia da Paolo Bonolis, ottenendo ...

Il salotto dei comici vista mare, Salvo La Rosa su Tgs con "Raccontami"

Un salotto sul mare, la luce del tramonto, e una trasmissione leggera leggera come un cocktail estivo, quello colorato con gli ombrellini. Perché Salvo La Rosa stavolta si è inventato un nuovo format ...

