Silvia Romano è stata liberata | l’annuncio di Giuseppe Conte

Leggi su zon

(Di sabato 9 maggio 2020) A distanza di quasi due anni dal rapimento in Kenya,. Ad annunciarlo il Premier! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna., ti aspettiamo in Italia!“. Questo l’annuncio social diche riguarda la cooperante ventiquattrenne, fatta prigioniera in Somalia. Anche Luigi Di Maio è intervenuto su Facebook: “Volevo darvi una buona notizia.è libera. Lo Stato non lascia indietro nessuno”. Poi, il ministro degli Esteri manda “un abbraccio alla sua famiglia” e “un grazie alla nostra intelligence, all’Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato”. La ragazza erarapita quasi due anni fa, a novembre 2018, mentre si trovava nel ...