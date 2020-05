Il ritorno di Kim

Leggi su it.insideover

(Di sabato 9 maggio 2020) La lunga e misteriosa assenza dalle scene del giovane leader nordcoreano sembra aver lasciato immutata la linea politica che balza agli occhi dopo appena una settimana dal suo “” alla vita. Kim Jong un è tornato, e i suoi obiettivi sembrano essere sempre gli stessi. Così nuove tensioni si profilano all’orizzonte. Nei giorni scorsi i satelliti puntati sulla Corea del Nord hanno notato il frutto dell’operosità silenziosa che i lavoratori del regime hanno sempre tenuto in auge – anche mentre gli occhi del resto del mondo leggevano frettolosi necrologi sul Maresciallo Kim. Foto satellitari hanno mostrato infatti la costruzione di una nuova base missilistica alle porte della capitale, precisamente a Sil-li, in prossimità all’aeroporto internazionale. Questo stravolgimento mostrerebbe come i negoziati per il ...