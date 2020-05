Alice Campello incinta straordinaria in bikini con il pancino: lato b tondeggiante e non un filo di cellulite (Di sabato 9 maggio 2020) A qualche mese dall’annuncio della seconda gravidanza dopo la nascita dei gemelli Alessandro e Leonardo, Alice Campello si mostra incinta sul social in uno scatto in bikini. Un pancino appena accennato, incredibile per essere – stando ai calcoli – all’incirca al quinto mese. E che non può quindi che suscitare l’ironia dei followers attoniti innanzi alla straordinaria bellezza dell’influencer veneta. “Un altro maschietto – aveva annunciato la futura mamma postando un incantevole ritratto di famiglia – E continua la ricerca della piccola principessa, con i tre moschettieri. Siamo molto felici!”. Alice Campello incinta, la foto a bordo piscina è spettacolare: da non credere Dall’annuncio della dolce attesa ad oggi sull’account Instagram della Campello si sono alternate immagini attuali e scatti di ... Leggi su urbanpost Alvaro Morata e Alice Campello col pancione rivelano il nome del terzo figlio in arrivo

