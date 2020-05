Mes per le spese sanitarie, l’Eurogruppo trova l’intesa (Di venerdì 8 maggio 2020) Dopo le anticipazioni dei giornali e il febbrile dibattito delle ultime settimane, l’Eurogruppo ha finalmente trovato l’intesa sul Mes, il punto più dibattuto e controverso del pacchetto di misure economiche stanziate dall’UE per rispondere all’emergenza coronavirus. Le rassicurazioni di Gentiloni Già ieri, alla vigilia dell’attesa riunione, erano giunte dichiarazioni rassicuranti da parte del commissario europeo agli Affari economici e finanziari, Paolo Gentiloni. Parlando al TG2 Post, l’ex presidente del Consiglio aveva specificato che non ci sarebbero state “condizionalità finanziarie” per quelle linee di credito, ma solo l’obbligo, per gli Stati richiedenti, di utilizzare i prestiti per la spesa sanitaria e di prevenzione legata al Covid-19. I prestiti, aveva aggiunto, sarebbero stati ... Leggi su quifinanza Cosa prevede il nuovo accordo sul Mes per le spese sanitarie

L’accordo sul Mes c’è - 240 miliardi per tutti i membri UE a partire dal 1° giugno

borghi_claudio : Ministro delle finanze spagnolo esclude il ricorso al MES. Ma possibile che solo da noi ci sia la gara per mettere… - Capezzone : Nella foto: pecora merinos a pelo lunghissimo e folto. Indispensabile per nascondersi per tutti quelli che stanno t… - davidealgebris : MES: Possiamo prendere €37 mld per Sanità. Ci costano 0.15%. Soldi ce li presta ESM. Dopo 10 anni dobbiamo €37.5 M… - Irishsara1980 : RT @RobTallei: L'Eurogruppo ha trovato l'accordo sulla linea di credito del MES per le spese sanitarie. - Angela23763271 : RT @davidealgebris: MES per spese Sanitarie senza condizioni (se non che soldi vengano spesi bene per Sanità che è ovvio) è grande vittoria… -