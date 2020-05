Fedez | La sua torta per Chiara è terribile, parola di Iginio Massari (Di venerdì 8 maggio 2020) Fedez ha deciso di preparare una torta per il compleanno di Chiara, ma la pasticceria non è esattamente il suo forte. Ecco come ha commentato Iginio Massari e come ha reagito lei! Per il compleanno di Chiara, Fedez ha deciso di prepararle una torta a sorpresa. Per farlo il cantante ha scelto la strada più semplice. L’idea di … L'articolo Fedez La sua torta per Chiara è terribile, parola di Iginio Massari è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Fedez e Chiara Ferragni si scambiano i vestiti : è boom di visualizzazioni (VIDEO)

Coronavirus | Fedez mostra fiero i risultati della sua raccolta fondi (Di venerdì 8 maggio 2020)ha deciso di preparare unaper il compleanno di, ma la pasticceria non è esattamente il suo forte. Ecco come ha commentatoe come ha reagito lei! Per il compleanno diha deciso di prepararle unaa sorpresa. Per farlo il cantante ha scelto la strada più semplice. L’idea di … L'articoloLa suaperdiè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

lluisemusic : RT @_morningsun: Chi mi spiega perché Fedez non è apparso in video durante la sua strofa? #MaIlCieloÈSempreBlu #MaIlCieloÈSemprePiùBlu - _morningsun : Chi mi spiega perché Fedez non è apparso in video durante la sua strofa? #MaIlCieloÈSempreBlu #MaIlCieloÈSemprePiùBlu - cosedi_C : @animedistinte No in realtà se ascolti bene Fedez c'è anche nella versione ufficiale uscita poco fa sia su youtube… - almmaluz : Fedez è riuscito a catturare la bellezza di Chiara nella sua torta - RossVita99 : Un minuto di silenzio a @Fedez e alla sua allergia. Tra due giorni è il mio compleanno e mia madre mi ha appena det… -