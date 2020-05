Ethan Hawke: "Philip Seymour Hoffman mi ha dato il miglior consiglio della mia carriera" (Di venerdì 8 maggio 2020) Ethan Hawke ha ricordato l'amico e collega Philip Seymour Hoffman spiegando quale è stato il miglior consiglio ricevuto nella sua carriera. Ethan Hawke ha svelato che il miglior consiglio ricevuto durante la sua carriera gli è stato dato da Philip Seymour Hoffman. I due attori hanno recitato insieme nel 2007 venendo diretti da Sidney Lumet e l'attore ha ricordato una riflessione condivisa dal suo collega che gli è rimasta particolarmente impressa. Ricordando il periodo trascorso sul set di Onora il padre e la madre, Ethan Hawke ha raccontato: "Philip Seymour Hoffman diceva che devi fare questo lavoro e mantenere un senso dell'umorismo. Mi ha ricordato che siamo solo un mucchio di ragazzini che stanno portando in scena uno spettacolo". L'attore ha ... Leggi su movieplayer Ethan Hawke di nuovo regista per la figlia Maya - ecco il video musicale di Coverage

Ethan Hawke chi è | carriera e vita privata del regista americano

vhsriver : tutti che guardano hunger games e io sto guardando training day con ethan hawke su 20 perché ho delle priorità - nepakartojama_ : Sto guardando Before Sunset e il personaggio di Ethan Hawke più antipatico che nel primo film, wow - inadeguata : Gattaca che mi riporta subito alla voglia di panino tra jude law ed Ethan Hawke - midorijpg : e comunque stavo pensando che ethan hawke è proprio bello bello, pure da vecchiotto - BebuCesco : RT @jazz_life_love: Una porta ideale per una dimensione di speranza ...per tutti noi ?? Gattaca - La porta dell’universo - Sequenza Finale… -

Stasera in tv | 7 maggio | Training Day, Oscar a Denzel Washington

Giovedì 7 maggio in prima serata su Canale 20 andrà in onda il thriller diretto da Antoine Fuqua, Training Day, con Denzel Washington ed Ethan Hawke. Il 7 maggio alle ore 21.05 andrà in onda su Canale ...

