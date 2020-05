Enrico Nigiotti: “Non me la sento di andare in tv” (Di venerdì 8 maggio 2020) Su Instagram Enrico Nigiotti spiega perchè ha deciso di non partecipare ad Amici Speciali: “Ho perso una persona importante” Amici Speciali, la maratona artistica organizzata da Maria De Filippi in favore della Protezione Civile, vedrà sfidarsi alcuni dei più grandi Campioni della storia del talent e non solo. Tra i concorrenti doveva esserci anche Enrico Nigiotti ma il cantautore livornese ha preferito declinare l’invito. E’ lui stesso a spiegare su Instagram i motivi di questa decisione: “Ho un bellissimo rapporto con Maria De Filippi, sono stato io a non voler partecipare” puntualizza, per quanti avevano reputato possibile un’incrinatura dei rapporti con la produzione del talent a cui ha partecipato nel 2009, poi spiega: “Ho perso una persona cara qualche settimana fa e non me la sento ... Leggi su zon Enrico Nigiotti rifiuta Amici Speciali - su Instagram spiega : “Ho perso una persona molto importante”

