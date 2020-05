#Datecivoce “Ancora nessun passo avanti per le donne nelle task force” (Di venerdì 8 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “A quasi una settimana dalle dichiarazioni del premier Giuseppe Conte che si era impegnato nel garantire un'equa presenza femminile nelle task force di gestione della crisi COVID-19, tutto tace. nessuna nomina, nessun intervento, nessun passo avanti. A non tacere, pero', sono proprio le donne di #Datecivoce che hanno gia' raccolto oltre 6000 adesioni e 150 associazioni che rappresentano centinaia migliaia di associati. Una comunita' unita nella battaglia per l'equita' di genere e non ha nessuna intenzione di arrendersi”. Lo affermano in una nota le promotrici della campagna.“Sono passati 26 giorni dall'invio al premier Conte della nostra lettera in cui denunciavamo l'anacronistica composizione delle task force governative per la ricostruzione del Paese, rappresentata all'80% da uomini – continuano le attiviste -. Una sproporzione, anzi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “A quasi una settimana dalle dichiarazioni del premier Giuseppe Conte che si era impegnato nel garantire un'equa presenza femminileforce di gestione della crisi COVID-19, tutto tace.a nomina,intervento,. A non tacere, pero', sono proprio lediche hanno gia' raccolto oltre 6000 adesioni e 150 associazioni che rappresentano centinaia migliaia di associati. Una comunita' unita nella battaglia per l'equita' di genere e non haa intenzione di arrendersi”. Lo affermano in una nota le promotrici della campagna.“Sono passati 26 giorni dall'invio al premier Conte della nostra lettera in cui denunciavamo l'anacronistica composizione delleforce governative per la ricostruzione del Paese, rappresentata all'80% da uomini – continuano le attiviste -. Una sproporzione, anzi ...

