Dallo Spazio soluzioni innovative per affrontare l’emergenza Coronavirus: 130 progetti partecipano al bando dell’ESA (Di venerdì 8 maggio 2020) Si è chiusa con 130 proposte di cui 98 quelle che prevedono un operatore economico italiano la fase iniziale del bando “Space in response to COVID-19 outbreak” per sperimentazioni di tecnologie spaziali per il contenimento, monitoraggio e contrasto della pandemia. Il bando è promosso dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) proposto dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in accordo con il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo Spazio Riccardo Fraccaro, ed è destinato a due ambiti di applicazione: salute ed educazione a distanza mediante l’uso di tecnologie spaziali per il contrasto alla pandemia. Destinato a tutti gli operatori economici dei paesi membri dell’ESA e partecipanti al programma ARTES ... Leggi su meteoweb.eu Invasione di grandi alghe tossiche osservata dallo spazio : “Uno degli effetti più drammatici legato ai cambiamenti climatici”

Un mosaico di terreni agricoli : l’Ucraina meridionale dallo spazio immortalata dalla missione Copernicus Sentinel 2

