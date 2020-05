Alessio Boni: «Negli occhi di mio figlio ho visto l’eternità» (Di venerdì 8 maggio 2020) In questo periodo di pandemia Alessio Boni (ogni venerdì su Rai2 con la replica della fortunata serie La Compagnia del Cigno) è stato travolto da emozioni contrastanti: da una parte la gioia estrema di avere un figlio dalla compagna Nina Verdelli (Lorenzo è nato il 23 marzo), dall’altra il dolore della sua Bergamo, travolta dal virus che gli ha portato via amici e la zia Laura di 66 anni. «Ho vissuto una quarantena fuori dal comune», ci conferma l’attore collegato via Skype, «l’estrema felicità si contrapponeva alla tragicità del momento, a volte mi sentivo in colpa di gioire per una smorfia di Lorenzo, mentre nella mia città si stilava un bollettino di guerra. A volte la felicità arriva nei momenti più insulsi». Leggi su vanityfair Alessio Boni - chi è la sua bella compagna. Vita privata : età - altezza - peso - figlio

Alessio Boni confessa : “Ho smesso di dirlo per scaramanzia”

Alessio Boni chi è? Biografia : età - altezza - Instagram e vita privata (Di venerdì 8 maggio 2020) In questo periodo di pandemia Alessio Boni (ogni venerdì su Rai2 con la replica della fortunata serie La Compagnia del Cigno) è stato travolto da emozioni contrastanti: da una parte la gioia estrema di avere un figlio dalla compagna Nina Verdelli (Lorenzo è nato il 23 marzo), dall’altra il dolore della sua Bergamo, travolta dal virus che gli ha portato via amici e la zia Laura di 66 anni. «Ho vissuto una quarantena fuori dal comune», ci conferma l’attore collegato via Skype, «l’estrema felicità si contrapponeva alla tragicità del momento, a volte mi sentivo in colpa di gioire per una smorfia di Lorenzo, mentre nella mia città si stilava un bollettino di guerra. A volte la felicità arriva nei momenti più insulsi».

lillydessi : RT @AmoBergamo: #Bergamo Al via il censimento sui “Luoghi del cuore” del Fai, ecco come sostenere Bergamo - AmoBergamo : #Bergamo Al via il censimento sui “Luoghi del cuore” del Fai, ecco come sostenere Bergamo - ChiaraCiv : @BiordiVanda Pensa che invece a me non piacque, nonostante Alessio Boni, vidi la prima puntata e poi smisi proprio… - CIAfra73 : Fiction Club: #LaCompagniaDelCigno, secondo appuntamento. Con Alessio Boni e Anna Valle (#Rai2) -

Ultime Notizie dalla rete : Alessio Boni Alessio Boni: «Negli occhi di mio figlio ho visto l eternità» Vanity Fair Italia Alessio Boni: «Negli occhi di mio figlio ho visto l'eternità»

Abbiamo sentito via Skype l'attore della serie «La Compagnia del Cigno». Ci ha raccontato della gioia di diventare padre (Lorenzo è nato a marzo) e del dramma della sua Bergamo, del valore del tempo, ...

Erika Zoi, compositrice, ha riunito 100 persone per un canto di preghiera

Di questi tempi gli artisti ci hanno abituato a musica, esibizione, recital usando i social e gli strumenti digitali. Sentono tutti il bisogno di far sentire la loro voce, di tenere compagnia, di dare ...

Abbiamo sentito via Skype l'attore della serie «La Compagnia del Cigno». Ci ha raccontato della gioia di diventare padre (Lorenzo è nato a marzo) e del dramma della sua Bergamo, del valore del tempo, ...Di questi tempi gli artisti ci hanno abituato a musica, esibizione, recital usando i social e gli strumenti digitali. Sentono tutti il bisogno di far sentire la loro voce, di tenere compagnia, di dare ...