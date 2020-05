UN POSTO AL SOLE sul set a giugno? La speranza di Patrizio Rispo

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il Coronavirus ha fermato un po’ tutte le fiction e non solo in Italia, ma almeno per quanto riguarda le soap estere potremmo anche non accorgercene: per Tempesta d’amore abbiamo già parlato della riapertura del set in Germania, mentre Beautiful e le altre hanno una distanza temporale tale da non farci preoccupare più di tanto. Ci aveva impensierito un po’ il doppiaggio che si era dovuto altresì fermare, ma in questo periodo è ripreso e quindi in tal senso si spera di poter dormire sonni tranquilli.Leggi anche: IN THE DARK dal 10 maggio su Rai 4: cast, trama, anticipazioni del telefilmDiverso è il discorso per le soap italiane (o fiction daily che dir si voglia): l’emergenza da Covid-19 ha costretto i set a fermarsi e ancora non è chiaro quando si riprenderà a girare. Per quanto riguarda Il paradiso delle signore, ...