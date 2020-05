Sondaggi | Piepoli | «A Salvini il 25% non lo leva nessuno Giorgia Meloni? Una vera leader»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il “su e giù” della Lega nelle intenzioni di voto non allarmi e non illudaperché «ail 25 per cento non lo». Parola di Nicolasta di lunghissimo corso, reduce da un’accurata analisi dei recenti dati riti per la Lega ed il suo. «Sì, è vero, è in sensibile caduta – premette -, ma il 25 per cento non glielo». Per lui il bicchiere è mezzo pieno. «I voti reali della Lega – spiega, infatti – sono un quarto del mercato, è un grande partito». Ed è una crescita, quella del Carroccio, che arriva da lontano.: «La presidente di FdI difende bene la destra» «Ricordiamoci cheha preso il partito al 7 per cento e poi l’ho ha portato a 35. Un dato di crescita ...