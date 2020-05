Oscurato il profilo Facebook De Donno dai poteri forti? Ipotesi complottista

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 7 maggio 2020) Sarebbe statoilDe, primario di Pneumologia del Poma di Mantova, nonché aperto sostenitore della plasmaferesi (protocollo in via di sperimentazione nell'ambito della cura al Coronavirus tramite la somministrazione di plasma iperimmune ai pazienti positivi, vale a dire del plasma di volontari guariti). Alcuni giorni fa vi parlammo della smentita circa la presunta irruzione dei Nas a Mantova per controllare personalmente l'operato di Dein relazione alla cura attraverso la plasmaferesi. Come ammesso dallo pneumologo, le forze speciali non si palesarono in ospedale, limitandosi a fare una semplice telefonata al dottore per la raccolta di informazioni sommarie circa la somministrazione di plasma autoimmune ad una gestante (che sappiamo non rientrare nelle casistiche in cui è prevista la plasmaferesi). La donna era molto grave, ed in via ...