Ora è emergenza mutuo: 1 famiglia su 2 non ce la fa. E dietro la sospensione si nasconde la trappola (Di giovedì 7 maggio 2020) Più di una famiglia italiana su due fra quelle che hanno un mutuo per la casa attivo (ovvero il 53%, pari a quasi 3 milioni di famiglie) ha già sospeso o sta pensando di sospendere il finanziamento. A rivelarlo è uno studio di Facile.it, realizzato con gli istituti di ricerca mUp research e Norstat. L’indagine si è concentrata non solo sui nuclei familiari che avevano chiesto la sospensione del mutuo, ma soprattutto su quelli che ci stavano seriamente pensando. I rischi che si nascondo dietro la sospensione Nello specifico, ha già compilato la richiesta di sospensione il 17,3% dei nuclei familiari (958.027) con mutuo e sta pensando di farlo il 35,7% (1.977.466). La situazione diventa ancora più pesante nel Meridione, dove la percentuale di chi ha intenzione di ricorrere alla sospensione arriva a sfiorare il 40% (39,3%, pari a 761.509 ... Leggi su secoloditalia Eleonora seviziata e uccisa a morsi da suo marito : l’uomo lascia il carcere per l’emergenza coronavirus

Emergenza Covid-19 - il Governo : “In alcune regioni dal 18 maggio potrebbero aprire parrucchieri - bar e ristoranti”

**Fase 2 : Rem diventa contributo emergenza - intesa maggioranza più vicina** (Di giovedì 7 maggio 2020) Più di unaitaliana su due fra quelle che hanno unper la casa attivo (ovvero il 53%, pari a quasi 3 milioni di famiglie) ha già sospeso o sta pensando di sospendere il finanziamento. A rivelarlo è uno studio di Facile.it, realizzato con gli istituti di ricerca mUp research e Norstat. L’indagine si è concentrata non solo sui nuclei familiari che avevano chiesto ladel, ma soprattutto su quelli che ci stavano seriamente pensando. I rischi che si nascondolaNello specifico, ha già compilato la richiesta diil 17,3% dei nuclei familiari (958.027) cone sta pensando di farlo il 35,7% (1.977.466). La situazione diventa ancora più pesante nel Meridione, dove la percentuale di chi ha intenzione di ricorrere allaarriva a sfiorare il 40% (39,3%, pari a 761.509 ...

matteosalvinimi : #Salvini: Quando si uscirà dall'Emergenza sanitaria bisognerà domandarsi: 'Chi può prendere per mano questo Paese e… - BorsaItalianaIT : Raffaele Jerusalmi, AD di @BorsaItalianaIT: “Ora che è iniziata la seconda fase di questa emergenza desideriamo che… - SkySport : ULTIM'ORA FIGC ? Rinviato Consiglio Federale in programma venerdì. 'Servono ulteriori approfondimenti temi emergenza' #SkySport - SecolodItalia1 : Ora è emergenza mutuo: 1 famiglia su 2 non ce la fa. E dietro la sospensione si nasconde la trappola… - FortitudoNews : RT @matteocorradi10: Il giro di affari della @LegaBasketA si aggira attorno ai 130 milioni di euro all’anno divisi così: -75% sponsor -10%… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora emergenza Coronavirus, sabato 9 il commissario all'emergenza Venturi cessa l'incarico: "Superata la fase critica, ora le condizioni per ripartire" Regione Emilia Romagna Mediobanca: Pagliaro, Nagel e Vinci donano parte retribuzione a lotta Covid

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mag - I vertici di Mediobanca rinunciano a parte della loro retribuzione per contribuire alla lotta contro l'emergenza Covid. Il presidente Renato Pagliaro, ...

Aspettando il Festival della Politica - Il giornalista Antonio Gnoli dialoga con uno Giacomo Marramao.

05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Passaggio a sud-est 06:30 Primepagine 07:00 Change.org a cura di Michele Lembo 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta 07: ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mag - I vertici di Mediobanca rinunciano a parte della loro retribuzione per contribuire alla lotta contro l'emergenza Covid. Il presidente Renato Pagliaro, ...05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Passaggio a sud-est 06:30 Primepagine 07:00 Change.org a cura di Michele Lembo 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta 07: ...