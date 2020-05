"O dialogo o si vota". Zinga, cannonata finale a Conte? Il piddino sulle posizioni di Salvini e Meloni (Di giovedì 7 maggio 2020) Che il governo di Giuseppe Conte, nonostante le manovre di Sergio Mattarella per salvarlo, rischi come non mai lo confermano anche le parole di Nicola Zingaretti: "Il governo deve dialogare con le opposizioni. Se non ce la fa, vedo difficile che si possa riproporre una maggioranza diversa", ha affermato il segretario del Pd intervistato a SkyTg24. Insomma, Zingaretti quasi più vicino a Matteo Salvini e Giorgia Meloni che al premier: i due leader di opposizione, infatti, chiedono quel dialogo che il presunto avvocato del popolo continua a negare nella gestione della Fase 2 del coronavirus. Parole, quelle di Zingaretti, che arrivano dopo i recenti e durissimi attacchi di Matteo Renzi, che rimprovera a Conte circa le stesse cose ma con sfumature diverse: "Se prenderà la strada del populismo, non lo sosterremo", ha scandito in aula al Senato la scorsa settimana. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 maggio 2020) Che il governo di Giuseppe, nonostante le manovre di Sergio Mattarella per salvarlo, rischi come non mai lo confermano anche le parole di Nicolaretti: "Il governo deve dialogare con le op. Se non ce la fa, vedo difficile che si possa riproporre una maggioranza diversa", ha affermato il segretario del Pd intervistato a SkyTg24. Insomma,retti quasi più vicino a Matteo Salvini e Giorgia Meloni che al premier: i due leader di opposizione, infatti, chiedono quelche il presunto avvocato del popolo continua a negare nella gestione della Fase 2 del coronavirus. Parole, quelle diretti, che arrivano dopo i recenti e durissimi attacchi di Matteo Renzi, che rimprovera acirca le stesse cose ma con sfumature diverse: "Se prenderà la strada del populismo, non lo sosterremo", ha scandito in aula al Senato la scorsa settimana. ...

DildoBaggjns : @swanstears Per alcuni esseri più anziani equivale ad avere sempre ragione e purtroppo chi lo vota non è predispost… - emme_sette : @Ted0foro @siwel44it @Shlomo_75 Io lavoro in un covo di razzisti: gente che vota lega e fdi. Conosco il fanatismo.… -

Ultime Notizie dalla rete : dialogo vota Dialogo tra Montalbano e Catarella sui cinghialoni - ilNapolista IlNapolista Nicola Zingaretti contro Giuseppe Conte: "Dialogo con le opposizioni, o elezioni"

Che il governo di Giuseppe Conte, nonostante le manovre di Sergio Mattarella per salvarlo, rischi come non mai lo confermano anche le parole di Nicola Zingaretti: "Il governo deve dialogare con le opp ...

Zingaretti: 'No a nuove maggioranze. Se il governo non ce la fa, il voto'

Politica - Il segretario del Pd: 'Serve dialogo con opposizioni'. E sul caso Di Matteo-Bonafede dice: 'Non ci presteremo a giochi di palazzo'. Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico , ...

Che il governo di Giuseppe Conte, nonostante le manovre di Sergio Mattarella per salvarlo, rischi come non mai lo confermano anche le parole di Nicola Zingaretti: "Il governo deve dialogare con le opp ...Politica - Il segretario del Pd: 'Serve dialogo con opposizioni'. E sul caso Di Matteo-Bonafede dice: 'Non ci presteremo a giochi di palazzo'. Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico , ...