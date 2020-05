Inter, la ripresa degli allenamenti avverrà solo dopo l’esito dei tamponi (Di giovedì 7 maggio 2020) L’Inter terrà chiuse le porte del centro sportivo di Appiano Gentile fino a che non sarà noto l’esito dei tamponi Inizialmente doveva essere il 5 maggio, poi il 6 ora quasi sicuramente sarà l’8 a meno di spiacevoli sorprese. L’Inter riaprirà i cancelli di Appiano Gentile solo dopo l’esito dei tamponi a cui tutti i giocatori sono stati sottoposti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i giocatori, che si sono parlati tra di loro, hanno manifestato il desiderio di tornare a correre sui campi della Pinetina soltanto una volta ottenuto l’esito degli esami. Questione di sicurezza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Petriccione : «La mia miglior partita contro l’Inter. Ripresa? Lavorare nell’incertezza non va bene»

L’Inter attende l’esito dei tamponi per la ripresa degli allenamenti : senza condizioni di sicurezza non si riparte

Inter - cancelli chiusi ad Appiano : slitta la ripresa degli allenamenti (Di giovedì 7 maggio 2020) L’terrà chiuse le porte del centro sportivo di Appiano Gentile fino a che non sarà noto l’esito deiInizialmente doveva essere il 5 maggio, poi il 6 ora quasi sicuramente sarà l’8 a meno di spiacevoli sorprese. L’riaprirà i cancelli di Appiano Gentilel’esito deia cui tutti i giocatori sono stati sottoposti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i giocatori, che si sono parlati tra di loro, hanno manifestato il desiderio di tornare a correre sui campi della Pinetina soltanto una volta ottenuto l’esitoesami. Questione di sicurezza. Leggi su Calcionews24.com

MarcoBarzaghi : confermata la ripresa #inter domani mattina ad Appiano - Inter : ?? | ANNUNCIO Sarà consentito ai giocatori della Prima Squadra, in modo facoltativo, di utilizzare i campi del Cent… - MarcoBarzaghi : Ripresa #Inter slitta, probabilmente a mercoledì in attesa che si completino tutti i controlli medici @Sport_Mediaset - internewsit : Inter, la squadra non ha fretta: venerdì data ultima per la ripresa? - GdS - - fcin1908it : Inter, sicurezza al primo posto: ripresa degli allenamenti solo dopo l'esito dei tamponi - -