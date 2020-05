CorSport: la Serie A si è già svalutata del 17% (Di giovedì 7 maggio 2020) Se il campionato non ripartirà, la valutazione dei calciatori tesserati per la Serie A subirà un crollo di quasi 6 miliardi. Lo scrive il Corriere dello Sport basandosi sul report della Kpmg Football Benchmark. Si tratterebbe di una perdita di 3,30 milioni in media per ogni giocatore. “Un’enormità, sostanzialmente il calcio italiano può perdere un valore pari al 26,6%”. Kpmg ha immaginato due scenari. Uno prevede campionati portati a termine, l’altro campionati interrotti. Nella prima ipotesi, con la Serie A che riparte, la valutazione complessiva dei calciatori italiani scenderebbe «solo» a quota 4 miliardi e 734 milioni. La perdita media sarebbe di 2,18 milioni per cartellino e il danno si assesterebbe al -17,2%. L’altra ipotesi sarebbe catastrofica. Guardando al resto d’Europa, la Bundesliga che ha deciso ... Leggi su ilnapolista CorSport : play-off se la Serie A non riparte entro il 20 giugno. In bilico la Coppa Italia

i giocatori sono perplessi sulla ripresa del campionato di serie A. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che nella sua edizione odierna dedica ampio spazio alle preoccupazioni dei calciatori. Il ri ...

Il calcio italiano vive una situazione di grande incertezza e difficoltà. Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport riferisce quanto segue: "Il complottismo ha accompagnato la fase meno sopportabile del ...

