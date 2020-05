Coronavirus, Brusaferro: “Fase 2? Basata su 3 gambe: monitoraggio focolai, garanzia strutture Covid e ripresa servizi sanitari sospesi” (Di giovedì 7 maggio 2020) Tre gambe, fondamentali, per guidare la sanità nella Fase 2. È quanto sostiene Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, in audizione in Commissione Affari sociali, alla Camera. Brusaferro ha esposto ai deputati i tre capisaldi: “La prima è il monitoraggio a livello nazionale e regionale per intercettare focolai, la seconda è garantire strutture per far fronte alle esigenze delle persone affette da Covid e infine vanno garantiti tutti i servizi sanitari che nella fase 1 sono stati sospesi o limitati”. Attività elettive ospedaliere, come interventi non urgenti o visite minori, ma “necessarie a rispondere al bisogno di salute della popolazione”. L'articolo Coronavirus, Brusaferro: “Fase 2? Basata su 3 gambe: monitoraggio focolai, garanzia strutture Covid e ripresa servizi sanitari ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Brusaferro : “Test sierologici ancora inaffidabili”

Coronavirus - Brusaferro (Iss) : «Siamo ancora in fase epidemica : immunità di gregge lontana». Basilicata - contagi zero

Coronavirus - Brusaferro : “Siamo ancora in fase epidemica - lontani dall’immunità di gregge. Conviveremo con il virus per mesi” (Di giovedì 7 maggio 2020) Tre, fondamentali, per guidare la sanità nella Fase 2. È quanto sostiene Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità, in audizione in Commissione Affari sociali, alla Camera.ha esposto ai deputati i tre capisaldi: “La prima è ila livello nazionale e regionale per intercettare, la seconda è garantire strutture per far fronte alle esigenze delle persone affette da Covid e infine vanno garantiti tutti i servizi sanitari che nella fase 1 sono stati sospesi o limitati”. Attività elettive ospedaliere, come interventi non urgenti o visite minori, ma “necessarie a rispondere al bisogno di salute della popolazione”. L'articolo: “Fase 2?su 3strutture Covid e ripresa servizi sanitari ...

SkyTG24 : Coronavirus, Brusaferro: “Siamo ancora in fase epidemica” - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Brusaferro (Iss): 'Siamo ancora in fase epidemica' #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Brusaferro in Commissione alla Camera - LA DIRETTA #ANSA - Agenzia_Ansa : #Borrelli in audizione in Commissione alla Camera sulla #fase2 - DIRETTA VIDEO #ANSA - IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: Coronavirus, Brusaferro: “Siamo ancora in fase epidemica” -