Bimbo sciolto nell’acido | ai domiciliari il carceriere del piccolo Di Matteo | “Rischio

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 7 maggio 2020). All’ergastolano Franco Cataldo sono stati concessi gli arrestivalutando in particolare il suo precario stato di salute. Per lui, anziano e malato, i giudici hanno applicato le norme tendenti a ridurre il numero delle persone detenute in Italia nell’attuale periodo di emergenza Coronavirus. C’è anche l’ergastolano Franco Cataldo tra i detenuti che in queste ore hanno beneficiato della scarcerazione e delle misure di custodia alternative al carcere per il rischio Covid-19. Si tratta dell’uomo che nell’estate del 1994 tenne segregato ilGiuseppe di, il figlio del pentito Santino di, barbaramente ucciso dalla mafia e dinell’acido per ordine dei Corleonesi di Totò Riina. Cataldo, originario di Gangi, nel Palermitano, è stato condannato per il ...