Amici Speciali, Enrico Nigiotti costretto a rinunciare: cosa sta accadendo (Di giovedì 7 maggio 2020) Amici Speciali, Enrico Nigiotti costretto a rinunciare al programma. È lo stesso artista a spiegare il perché Prossimamente su Canale 5 andrà in onda “Amici Speciali”. Per il primo anno Maria De Filippi porta in TV un nuovo format del programma con vecchi partecipanti del talent e non. Soltanto pochi giorni fa era stato annunciato … L'articolo Amici Speciali, Enrico Nigiotti costretto a rinunciare: cosa sta accadendo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Enrico Nigiotti in lutto "Ad Amici Speciali non ci sarò"/ "Mio rapporto con Maria..."

Amici Speciali - Enrico Nigiotti lutto : “Non me la sento di partecipare”

Lutto per Enrico Nigiotti | Il cantante rompe il silenzio ad Amici Speciali : “Rapporto bellissimo” (Di giovedì 7 maggio 2020)al programma. È lo stesso artista a spiegare il perché Prossimamente su Canale 5 andrà in onda “”. Per il primo anno Maria De Filippi porta in TV un nuovo format del programma con vecchi partecipanti del talent e non. Soltanto pochi giorni fa era stato annunciato … L'articolostaproviene da www.inews24.it.

AmiciUfficiale : SHOW MUST GO ON! #AmiciSpeciali con TIM insieme per l'Italia prossimamente per uno spettacolo assolutamente da non… - poliziadistato : Mantova, auguri speciali per gli 8 anni di Luca da parte dei poliziotti della Questura. La sorpresa di una mamma al… - FilmNewsItaly : Enrico Nigiotti su 'Amici Speciali': 'Adesso non ho la testa' - venti4ore : Enrico Nigiotti Non sarò Amici Speciali perché è morta una persona cara non sento” - blogtivvu : Amici Speciali, Enrico Nigiotti non ci sarà: “Ho avuto un lutto importante, non me la sentivo”, con queste parole i… -