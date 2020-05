TUTTOSPORT- Arkadiusz Milik sempre più vicino a lasciare Napoli: la Juventus lo aspetta (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sono tanti gli argomenti che arrivano dalla prima pagina di TUTTOSPORT in edicola oggi. “La Juve sgomma! Prime corse alla Continassa: Ramsey ha aperto i lavori, a tutti l’elenco delle 21 regole da rispettare”. “Scambi Inter, la lista di Marotta: il gioco dei 15”. “Colpi Milan: Gazidis comincia da Szoboszlai”. In casa Napoli si parla di Arkadiusz Milik. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano piemontese il polacco avrebbe detto già di sì al possibile trasferimento alla Juventus. Manca però ancora l’accordo tra i bianconeri e il Napoli: Aurelio De Laurentiis, infatti, parte da una valutazione di almeno 40 milioni di Euro, la Juventus insiste invece con l’inserimento di contropartite come Daniele Rugani e Federico Bernardeschi. L’ultimo nome uscito fuori in tal senso è ... Leggi su calciomercato.napoli TUTTOSPORT – “Trezegol vota Mauro Icardi - ma ora è Arkadiusz Milik l’idea più forte per la Juventus”

