Secondo Bbc, Salvini è tra i politici del mondo che diffondono più fake news sul coronavirus (Di mercoledì 6 maggio 2020) (foto: Ivan Romano/Getty Images)La Bbc ha stilato una lista dei politici che diffondono più fake news sull'argomento coronavirus: a rappresentare l'Italia – si fa per dire – c'è il leader della Lega, Matteo Salvini. Insieme a lui, nell'infausta graduatoria, figurano il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e quello brasiliano, Jair Bolsonaro. Le valutazioni dell'emittente televisiva britannica sono emerse durante la trasmissione Reality Check, condotta dal giornalista Chris Morris e specializzata nella verifica di notizie che circolano in rete. "Sappiamo che il coronavirus ha creato una sponda per un'industria di fake news, ma non tutte vengono diffuse online: molte provengono da alcuni leader politici", ha spiegato Morris nel servizio. A finire sotto accusa sono stati i post condivisi dell'ex ...

