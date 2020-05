Rivoluzione FIGC L' ipotesi | Serie B a 40 squadre e Serie C non professionistica

(Di mercoledì 6 maggio 2020). Al vaglio un piano ambizioso per riformare il calcio:B a 40e diviso in due girono e unaC non

TuttoMatera : CALCIO ITALIANO - Clamoroso: la Figc pensa ad una maxi rivoluzione. Ecco la proposta -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione FIGC

In attesa che si definisca o meno la ripresa delle attività calcistiche dopo lo stop imposto per il coronavirus, ecco che non mancano nel frattempo anche le ipotesi più fantasiose di riforma del siste ...Milanese: «Non posso che essere favorevole». La federazione e la Lega Pro stanno valutando diverse opzioni per una riforma. Rinviato il Consiglio Figc TRIESTE Ridurre a 60 il numero di licenze per il ...