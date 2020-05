Regolarizzazione dei migranti, il M5S diventa sovranista per arginare la crisi dei consensi (Di mercoledì 6 maggio 2020) Se c’è un’attività che non si è mai fermata durante il lockdown, quella è il caporalato. Senza contratti, senza permessi, senza codici Ateco, migliaia di persone hanno continuato a lavorare nei campi per una manciata di euro al giorno, portando avanti la produzione di padroni senza scrupoli. La cronaca di queste ultime settimane ci racconta di arresti da Treviso a Perugia ad Asti per lo sfruttamento dei lavoratori nei campi. Mentre si consuma questo dramma, in altri campi, quelli dell’agricoltura formale, se ne prospetta un altro. Mancano lavoratori per la stagione della raccolta, come conseguenza delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria in corso. “Mancano all’appello tra i 270 mila e i 350 lavoratori”, ha sottolineato la ministra delle politiche agricole, Teresa Bellanova. Un disastro per un pilastro ... Leggi su wired La regolarizzazione dei lavoratori in nero divide il governo. Lamorgese - ‘Riguarderà anche tanti italiani’

