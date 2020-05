Quando Kanye West non era un fan di Trump

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Il rapper è un genio della musica contemporanea, ma non è universalmente noto come un grande performer. Eppure talvolta, come nel concerto di Los Angeles del 2014, fa cose che nessuno è in grado di ripetere. Leggi

Kanye West è un genio della musica contemporanea, ma non è universalmente noto come un grande performer. Sopratutto negli ultimi anni, anche a causa di vari problemi di salute, non è sempre stato impe ...1Secondo numerose indiscrezioni, sembrerebbe che Kim Kardashian e Kanye West siano in crisi e che il loro matrimonio sia a rischio Sono passati diversi anni da quando Kim Kardashian e Kanye West si so ...