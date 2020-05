Quando arriva la Cassa integrazione in deroga? (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Cassa integrazione rimane inceppata nelle comunicazioni tra le Regioni e l’INPS. E la Regione anticiperà ai lavoratori piemontesi quella in deroga. Lo prevede un accordo raggiunto ierisera con Intesa Sanpaolo, Finpiemonte e le parti sociali. Le prime erogazioni partiranno già lunedì. “Si tratta di un risultato fondamentale, per il quale abbiamo lavorato a lungo e che è finalizzato a venire incontro nel minor tempo possibile alle urgenti esigenze di migliaia di lavoratori che attendono di ricevere, nel più breve tempo possibile, i proventi della Cassa integrazione in deroga – spiegano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore al Lavoro, Elena Chiorino -. Purtroppo l’emergenza Covid-19 rischia di mettere in ginocchio non solo le nostre imprese, ma anche le famiglie che si sono ritrovate da un giorno ... Leggi su nextquotidiano Bonus mascherine e gel 2020 : importo - a chi spetta e quando arriva

Quando arriva bonus 600 euro aprile e cosa cambia con quello da 1000? Diversi requisiti di reddito

Quando arriva bonus 1000 euro e chi ne ha diritto : requisiti reddito - come fare la domanda (Di mercoledì 6 maggio 2020) Larimane inceppata nelle comunicazioni tra le Regioni e l’INPS. E la Regione anticiperà ai lavoratori piemontesi quella in. Lo prevede un accordo raggiunto ierisera con Intesa Sanpaolo, Finpiemonte e le parti sociali. Le prime erogazioni partiranno già lunedì. “Si tratta di un risultato fondamentale, per il quale abbiamo lavorato a lungo e che è finalizzato a venire incontro nel minor tempo possibile alle urgenti esigenze di migliaia di lavoratori che attendono di ricevere, nel più breve tempo possibile, i proventi dellain– spiegano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore al Lavoro, Elena Chiorino -. Purtroppo l’emergenza Covid-19 rischia di mettere in ginocchio non solo le nostre imprese, ma anche le famiglie che si sono ritrovate da un giorno ...

borghi_claudio : La gioia quando ti arriva il pacco di #Sardegna concentrata che hai ordinato, dai sospiri al mirto al pane guttiau.… - MinLavoro : Come garantire la #salute e la #sicurezza dei lavoratori quando tornano sul posto di #lavoro? ?La risposta arriva d… - Roberto68905038 : @GiuseppeConteIT @WHO @CEPIvaccines @gavi Voi avete dichiarato guerra al popolo ! Quando arriva la cassa di integra… - lauramin_ : RT @ninisbabyy: Quando lo ordini Quando ti su wish: arriva: - martaeuphorika : la sfida arriva a quest'ora quando non hai neanche la forza mentale di spegnere il telefono non capisci un cazzo a quest'ora -