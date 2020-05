Pirati dei Caraibi | Karen Gillan sarà la protagonista del reboot?

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Svolta al femminile nella saga deidei? Disney starebbe cercando unafemminile per ile in cima alla shortlisti ci sarebbe l'inglese. La notizia non è nuova, ma ora torna a circolare con insistenza. Gli insider di Disney avrebbero anticipato la possibilità di avere unafemminile neldidei: la prescelta sarebbe, già star del mondo Marvel e del franchise Jumanji. Secondo l'insider Daniel Richtman, Disney sarebbe tornata alla carica nello sviluppo didei6 con l'idea di dare alla saga piratesca unafemminile, il primo nome della lista sarebbe proprio quello di, volto sempre più noto grazie al successo nel ruolo di Nebula. Mancano le conferme ufficiali, ma secondo l'insider ...