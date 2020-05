L' assedio

(Di mercoledì 6 maggio 2020) “Vogliamo chiudere entro la settimana”, ha ribadito per tutto il giorno Giuseppe Conte a chi ha incontrato nelle mille riunioni per il decreto aprile, cercando con le unghie e con i denti di salvare il salvabile non facendolo arrivare a metà maggio. La fase 2 si sta rivelando un. Prima di lunedì il fronte era uno: la gestione sanitaria, il contagio, i dpcm. Al primo assaggio di normalità il timoniere dei due mesi di lockdown ha visto sbandare la nave.C’è un elemento di queste ore che è cartina tornasole perfetta della situazione. Alla Camera è arrivato il decreto liquidità per le imprese. La situazione di difficoltà lo farebbe immaginare blindato. E invece no. La sola maggioranza ha presentato più di mille emendamenti, 1025 per la precisione: 476 il Partito democratico, 304 il Movimento 5 stelle, ...

BergamoNews.it

“Vogliamo chiudere entro la settimana”, ha ribadito per tutto il giorno Giuseppe Conte a chi ha incontrato nelle mille riunioni per il decreto aprile, cercando con le unghie e con i denti di salvare i ...Il giorno zero è stato un disastro: troppa gente senza mascherine, poco distanziamento sociale. I piemontesi, almeno quelli che ha visto in giro per Torino, non sono pronti per la fase due. L’uomo che ...