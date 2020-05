La Merkel dà il via libera: la Bundesliga torna in campo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Governo tedesco ha dato il via libera alla Bundesliga: il campionato tedesco potrà tornare in campo nella seconda metà di maggio, secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters. La data ufficiale per la ripartenza del campionato, tuttavia, sarà decisa dalla Lega calcio tedesca. La Bundesliga sarà così la prima tra le top leghe europee a ripartire … L'articolo La Merkel dà il via libera: la Bundesliga torna in campo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Merkel dà il via libera alla Bundesliga nella seconda metà di maggio

