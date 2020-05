Indice di contagio | in Molise e Puglia i più alti | il più in basso in Umbria (Di mercoledì 6 maggio 2020) Le ultime rilevazioni dell’Indice di contagio in Italia premiano la Lombardia. La regione più sicura è l’Umbria, le più esposte Molise e Puglia. L’Indice di contagio della Lombardia si è abbassato rispetto a quella che è la media nazionale. Lo aveva affermato martedì 5 maggio 2020 Fabrizio Sala, vice di Attilio Fontana al governo della … L'articolo Indice di contagio in Molise e Puglia i più alti il più in basso in Umbria è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews R0 - il punto regione per regione sull’indice di contagiosità

Coronavirus - l’indice di contagio regione per regione : solo l’Umbria è sotto la soglia di 0 - 2 - Lombardia sotto la media

Coronavirus - indice di contagio : solo l’Umbria è sotto lo 0 - 2% (Di mercoledì 6 maggio 2020) Le ultime rilevazioni dell’diin Italia premiano la Lombardia. La regione più sicura è l’, le più esposte. L’didella Lombardia si è abbassato rispetto a quella che è la media nazionale. Lo aveva affermato martedì 5 maggio 2020 Fabrizio Sala, vice di Attilio Fontana al governo della … L'articolodiini piùil più ininè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : In Umbria l’indice di contagio più basso. Lombardia: noi meglio della media nazionale. ... - Corriere : ?? Coronavirus, qual è l'indice di contagio R0 regione per regione? Solo l’Umbria è sotto la soglia di 0,2 (ipotizza… - Corriere : ?? I dati Iss e la classifica delle regioni - CorSport : #Coronavirus, l'indice di contagio regione per regione - MinaA8I96793095 : RT @marco_gervasoni: Molise regione con maggior indice di contagio? Ma come cazzo fanno i calcoli? -