Coronavirus | per la prima volta in Italia più guariti che malati

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus e fase 2: le news di oggi in Italia sui contagi Sky Sport Coronavirus: anche in Umbria riaprono alcune tipologie di esercizi commerciali.

Da oggi potranno tornare a svolgere la propria attività i tolettatori di animali da compagnia (per i quali la Regione Umbria aveva indicato la data del 4 maggio nel cronoprogramma presentato al Govern ...

Torino, un calciatore trovato positivo: è asintomatico e in isolamento

Brutte notizie per il Torino, dopo i primi test per la ripresa degli allenamenti. Un giocatore, di cui la società al momento non specifica il nome, è risultato positivo al Coronavirus. “Nel corso dei ...

