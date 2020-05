Coronavirus, nella Svezia anti-lockdown più di 2900 vittime: tasso di mortalità record dei Paesi nordici (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il governo ha deciso di muoversi in direzione ostinata e contraria rispetto al resto del continente. Niente restrizioni severe per il contenimento del contagio in Svezia, dove scuole per under 16, bar e ristoranti sono sempre rimasti aperti (nella foto il mercato a Malmö, 25 aprile). Niente isolamento, niente distanziamento sociale obbligatorio e responsabilità civica al centro per limitare la diffusione dell’epidemia. Ma nel Paese col minor numero di posti in terapia intensiva d’Europa ora i morti sono 2.941 – centinaia quelli nelle case di riposo -, 87 in più rispetto al giorno precedente, e i casi di contagio 23.918. La linea morbida di Stoccolma ha fatto sì che il tasso di mortalità da Covid-19 nel Paese arrivasse a 291 per milione di abitanti, molto più alto delle vicine Norvegia (40 per milione), Danimarca (87 per milione) ... Leggi su ilfattoquotidiano Imprenditore suicida nella sua azienda : non ha retto alla crisi causata dal coronavirus

Coronavirus - controlli nella Fase 2 : ieri verifiche su 257.574 persone - solo 3mila sanzionate

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nella Virus, nel Lazio l'altalena dei contagi: Amatrice ferma a 0, soffre Latina, Castelli zona rossa Il Messaggero Salute BOLLETTINO CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE/ Dati 6 maggio: +369 morti, +8014 guariti

Sono numeri ingenti quelli mostrati dall’ultimo bollettino della Protezione Civile in merito a guariti, attualmente positivi e ricoverati: molto è frutto del registro “successivo” di diversi casi in L ...

Coronavirus: Fvg, numero guariti supera infetti e decessi

FVG – “In Friuli Venezia Giulia il numero dei guariti da Covid-19 ha superato quello complessivo degli infetti e dei deceduti a causa del virus. Si tratta di un momento importante nella lotta al Coron ...

