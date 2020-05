Caffè Achilli | riapriamo per le persone | ma in realtà non ci conviene

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma – “Per il primo caffe’ post-quarantena la gente non vedeva l’ora e quando abbiamo riaperto c’e’ stata una reazione stupenda. Alle 7.30 del mattino c’era gia’ la fila”. Lo racconta alla Dire Alessio Tagliaferri, titolare del Caffe’di via Settembrini, nel quartiere Prati, che ha riaperto dopo settimane di lockdown lanciando un servizio di caffetteria da asporto e di consegna a domicilio di colazione, pranzo e cena. “E’ quello che possiamo fare in questo momento, piu’ che altro per riprendere contatto con lee restituire loro le piccole abitudini di cui avevano nostalgia- spiega Tagliaferri- perche’ al momento al livello economico non”. Sono molti, infatti, i bar che per adesso hanno deciso di non riaprire. “Siamo fortunati perche’ io ho una lunga esperienza ...