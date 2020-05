Basta buonismo I cinesi? Avevano capito tutto

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Matteo Carnieletto Roberto Parodi, Il Parods, si confessa a ilGiornale.it. E spiega come ridere "ai tempi del coronavirus" Prima di iniziare l’intervista a Il Parods – Roberto Parodi, moderno castigatore di costumi – inizio a scartabellare le pagine della mia coscienza per non farmi prendere in contropiede, ma trovo subito una prima macchia: uso la bici per spostarmi all’interno di Milano. Anzi, peggio: uso la bici elettrica. In pratica un motorino che non ce l’ha fatta. Glielo dovrò confessare, penso? Non lo so, anzi, conviene prenderla alla larga e parlare più in generale di mobilità. Per cui iniziamo con l’intervista come se nulla fosse. Partiamo con una provocazione, che è doppia. Innanzi, perché sto per usare un’espressione che odi e poi perché può sembrare una domanda ...