Uso mascherina è obbligatorio? Tanta confusione in Italia: facciamo chiarezza. Quando si deve usare e chi ne è esonerato (Di martedì 5 maggio 2020) Uno dei temi di questa emergenza sanitaria in Italia riguarda senza dubbio l’uso delle mascherine. Per mesi, oggetto del desiderio, non è ancora chiaro che cosa farne e se il loro utilizzo sia obbligatorio. Bastano per proteggerci? Quali sono le differenze tra le varie tipologie? Ci sono soggetti esonerati? Le domande sono diverse e, sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si cerca di fornire delle informazioni a riguardo, stando alle novità introdotte dal Dpcm del 26 aprile. LE MASCHERINE SONO OBBLIGATORIE? Secondo quanto riportato all’articolo 3 del Dpcm, “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in ... Leggi su oasport Anche il Piemonte renderà obbligatorio l’uso della mascherina

Ultime Notizie dalla rete : Uso mascherina Fase 2, una guida semplice per sapere dove, come e quando dobbiamo indossare la mascherina Genova24.it Ciampino, Testa: “Blandi ed in ritardo gli interventi dell’amministrazione per l’emergenza Covid-19”

Per quanto riguarda le mascherine siamo di fronte ad un vero mistero: dal Comune di Ciampino, il cui bilancio è stato approvato in fretta ed in furia, con la disponibilità di alcune forze politiche di ...

