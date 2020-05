Tre sbarchi a Lampedusa: nelle ultime 48 ore arrivano 146 migranti (Di martedì 5 maggio 2020) nelle ultime ore tre sbarchi a Lampedusa: uno di 64 persone, uno di 72 persone e un piccolo sbarco alle tre di notte di dieci persone. L'allarme lanciato dal sindaco: "Serve una nave quarantena" Roberto Chifari "Lampedusa è veramente in uno stato di emergenza grave". È l'allarme lanciato dal sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, dopo i nuovi sbarchi autonomi, avvenuti nelle ultime ore. Il sindaco chiede quanto prima "l'intervento immediato del premier e della ministra dell'Interno Lamorgese affinché mandino una nave per la quarantena dei migranti che arrivano. La situazione è molto grave sia dal punto di vista del coronavirus che degli sbarchi - dice - Noi abbiamo avuto tre sbarchi nella notte, uno di 64 persone, uno di 72 persone e un piccolo sbarco alle tre di notte di dieci persone". Adesso di questi 64 resteranno sul molo Favaloro a ... Leggi su ilgiornale Migranti : ancora sbarchi autonomi a Lampedusa - in arrivo altre imbarcazioni

Migranti : ancora sbarchi autonomi a Lampedusa - in arrivo altre imbarcazioni

Coronavirus : sindaco Messina - 'blocco sbarchi su Stretto e diffido governo' (Di martedì 5 maggio 2020)ore tre: uno di 64 persone, uno di 72 persone e un piccolo sbarco alle tre di notte di dieci persone. L'allarme lanciato dal sindaco: "Serve una nave quarantena" Roberto Chifari "è veramente in uno stato di emergenza grave". È l'allarme lanciato dal sindaco diSalvatore Martello, dopo i nuoviautonomi, avvenutiore. Il sindaco chiede quanto prima "l'intervento immediato del premier e della ministra dell'Interno Lamorgese affinché mandino una nave per la quarantena deiche. La situazione è molto grave sia dal punto di vista del coronavirus che degli- dice - Noi abbiamo avuto trenella notte, uno di 64 persone, uno di 72 persone e un piccolo sbarco alle tre di notte di dieci persone". Adesso di questi 64 resteranno sul molo Favaloro a ...

TgrSicilia : Nel #Tg delle 14 andremo a Lampedusa, dove si sono verificati tre sbarchi in poche ore. Dopo quelli dei giorni scor… - rogar50 : RT @AngiKappa: Ma non è finita: c’è un terzo target al limite delle 12 miglia.E resta la nave commerciale Epsilon con 78 a bordo rimpallati… - palabritadepape : RT @AngiKappa: Riassuntoa aggiornato - tre sbarchi confermati a #Lampedusa ieri sera: 146 in totale. Si cerca ancora la quarta imbarcazione… - alice_cosm : RT @AngiKappa: Riassuntoa aggiornato - tre sbarchi confermati a #Lampedusa ieri sera: 146 in totale. Si cerca ancora la quarta imbarcazione… - BlobRai3 : RT @AngiKappa: Riassuntoa aggiornato - tre sbarchi confermati a #Lampedusa ieri sera: 146 in totale. Si cerca ancora la quarta imbarcazione… -