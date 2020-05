Stati Uniti, deficit commerciale si allarga a 44,4 miliardi a marzo (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Si amplia il deficit commerciale americano. Nel mese di marzo la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 44,4 miliardi di dollari, in aumento rispetto al passivo rivisto di 39,8 miliardi di febbraio (-39,9 miliardi la prima lettura). Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, risulta leggermente peggiore delle stime degli analisti, che erano per un disavanzo di 44 miliardi di dollari. Le esportazioni sono calate del 9,6% a 187,8 miliardi e le importazioni scese del 6,2% a 232,2 miliardi di dollari. Leggi su quifinanza Gli Stati Uniti piangono la morte di Greg Zanis - «l’uomo croce» : costruiva memoriali per le vittime delle sparatorie di massa

Stati Uniti - allo studio una dottrina del containment per la Cina?

Coronavirus - tutte le notizie della notte : più di 250mila i morti nel mondo. Negli Stati Uniti 1.015 vittime in 24 ore : è il dato più basso da un mese (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Si amplia ilamericano. Nel mese dila bilanciaha mostrato un disavanzo di 44,4di dollari, in aumento rispetto al passivo rivisto di 39,8di febbraio (-39,9la prima lettura). Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, risulta leggermente peggiore delle stime degli analisti, che erano per un disavanzo di 44di dollari. Le esportazioni sono calate del 9,6% a 187,8e le importazioni scese del 6,2% a 232,2di dollari.

SkyTG24 : La vespa killer che uccide le api avvistata in Italia e negli Stati Uniti - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Umberto Boccioni, La città che sale, 1910-1911, Museum of Modern Art, New York, Stati U… - Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti il coronavirus ha fatto 1.015 vittime, il dato più basso da un mese a questa… - SimonettaP62 : RT @amArizona13: Non è il 'tycoon', è il Presidente degli Stati Uniti! - biif : RT @mirbug1: SHOCK VIDEO: Fauci ha fatto pressioni per consentire l'ingresso negli Stati Uniti alle vittime mortali dell'ebola; ha testimon… -