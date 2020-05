Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2 verranno lanciati entro la fine dell’anno (Di martedì 5 maggio 2020) I lanci di smartphone in tutto il mondo sono stati ritardati a causa della pandemia da coronavirus, ma ciò non sembra fermare Samsung. I rapporti suggeriscono che il colosso tecnologico sudcoreano è ancora pronto a lanciare il Samsung Galaxy Fold 2 e il Galaxy Note 20 entro la fine dell’anno. Un’immagine di quello che sembra essere un nuovo smartphone, infatti, è trapelata sul sito Web Samsung. Il rapporto trimestrale sugli utili della società affermava: “Guardando al secondo trimestre la società continuerà a offrire prodotti differenziati nel segmento premium con il lancio di nuovi modelli Fold e Note”. Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2: caratteristiche, prezzo, scheda tecnica, hardware, quando escono Il Galaxy Fold 2 potrebbe essere sulla buona strada, in quanto è l’unico dispositivo Samsung a cui ... Leggi su italiasera Samsung Galaxy M31 arriva in Italia : smartphone con 6 GB di RAM e batteria da 6000 mAh a meno di 300 euro

DxOMark concede il podio alla fotocamera selfie di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Pioggia di aggiornamenti per Samsung Galaxy S10 Lite e alcuni smartphone Huawei (Di martedì 5 maggio 2020) I lanci di smartphone in tutto il mondo sono stati ritardati a causa della pandemia da coronavirus, ma ciò non sembra fermare. I rapporti suggeriscono che il colosso tecnologico sudcoreano è ancora pronto a lanciare il2 e il20ladell’anno. Un’immagine di quello che sembra essere un nuovo smartphone, infatti, è trapelata sul sito Web. Il rapporto trimestrale sugli utili della società affermava: “Guardando al secondo trimestre la società continuerà a offrire prodotti differenziati nel segmento premium con il lancio di nuovi modelli”.20,2: caratteristiche, prezzo, scheda tecnica, hardware, quando escono Il2 potrebbe essere sulla buona strada, in quanto è l’unico dispositivoa cui ...

SamsungItalia : Non fermare la tua voglia di fotografare. Con #GalaxyS20 puoi scattare finché vuoi, anche di notte.… - SamsungItalia : Gioca al ritmo del tuo divertimento. Il gaming non è mai stato così fluido con #GalaxyS20. - geeklinkit : Galaxy M31, arriva il possibile best buy di Samsung anche in Italia - Jungkoo10719858 : RT @SamsungItalia: Non fermare la tua voglia di fotografare. Con #GalaxyS20 puoi scattare finché vuoi, anche di notte. - italiaserait : Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2 verranno lanciati entro la fine dell’anno -