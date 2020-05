“Palestre riaperte a maggio”. Cambia tutto: le nuove regole (Di martedì 5 maggio 2020) Nell'ultimo decreto, che contiene le date di apertura per alcune attività commerciali e regole da seguire per la FASE 2 iniziata il 4 maggio, a farne le spese sono stati soprattutto palestre, parrucchieri e centri estetici, rimasti fuori dall'elenco delle aperture e quindi destinate ad alzare le saracinesche non prima di giugno con rabbia e apprensione da parte dei proprietari, ma anche da chi sperava di ritornare ad allenarsi e non solo. Il governo si sta muovendo da questo punto di vista e il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è intenzionato riaprire le palestre (ma anche piscine e centri sportivi) il 18 maggio prossimo. Questa scadenza potrebbe ulteriormente slittare di altri 5-7 giorni per garantire tutte le regole di sanificazione e distanziamento, così da evitare ogni possibile contagio. ... Leggi su howtodofor “Palestre riaperte già a maggio”. Ma regole severissime : come ci si potrà allenare (Di martedì 5 maggio 2020) Nell'ultimo decreto, che contiene le date di apertura per alcune attività commerciali eda seguire per la FASE 2 iniziata il 4 maggio, a farne le spese sono stati sopratpalestre, parrucchieri e centri estetici, rimasti fuori dall'elenco delle aperture e quindi destinate ad alzare le saracinesche non prima di giugno con rabbia e apprensione da parte dei proprietari, ma anche da chi sperava di ritornare ad allenarsi e non solo. Il governo si sta muovendo da questo punto di vista e il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è intenzionato riaprire le palestre (ma anche piscine e centri sportivi) il 18 maggio prossimo. Questa scadenza potrebbe ulteriormente slittare di altri 5-7 giorni per garantire tutte ledi sanificazione e distanziamento, così da evitare ogni possibile contagio. ...

