Netflix vs. Disney+: le due piattaforme streaming a confronto (Di martedì 5 maggio 2020) Chi sarà il vincitore tra il colosso Netflix e il nuovo arrivato Disney+ nella guerra dello streaming? Da ormai sette anni Netflix si è fatto un nome nel mondo dello streaming, dominando il mercato con un catalogo molto ricco a base di produzioni originali e facendo parlare di sé anche in sede di Oscar e festival cinematografici (anche se non sempre in termini positivi, se pensiamo per esempio alla polemica con il consiglio di amministrazione di Cannes e gli esercenti francesi). Poi, lo scorso novembre, è arrivato Disney+, servizio concepito dalla Casa del Topo e forse il primo davvero in grado di rivaleggiare con la "piattaforma Alpha" per quanto riguarda l'importanza sul mercato e il numero totale ... Leggi su movieplayer Ecco le nuove funzionalità per le app Disney+ e Netflix

Netflix o Disney+ - cosa scegliere? Le offerte a confronto

Giornata Mondiale della Terra 2020 : i documentari da non perdere su Netflix - Prime Video e Disney+ (Di martedì 5 maggio 2020) Chi sarà il vincitore tra il colossoe il nuovo arrivatonella guerra dello? Da ormai sette annisi è fatto un nome nel mondo dello, dominando il mercato con un catalogo molto ricco a base di produzioni originali e facendo parlare di sé anche in sede di Oscar e festival cinematografici (anche se non sempre in termini positivi, se pensiamo per esempio alla polemica con il consiglio di amministrazione di Cannes e gli esercenti francesi). Poi, lo scorso novembre, è arrivato, servizio concepito dalla Casa del Topo e forse il primo davvero in grado di rivaleggiare con la "piattaforma Alpha" per quanto riguarda l'importanza sul mercato e il numero totale ...

xxfedericaxx64 : RT @Finn_is_la_vita: Andate a firmare per la quarta stagione di chiamatemi Anna!! Ho bisogno della quarta stagionee???? #Netflix #Chiamatemi… - adorvmoon : non ho mai chiesto nulla però ho netflix da mio zio, amazon prime video da mia zia e disney plus dal mio ragazzo - RizziRes : RT @cami___oliveira: @IoRestoLibera @AndFranchini I disegni della Disney sono pieni di simboli pedofili e satanici, per capire meglio bisog… - NL_Newslinet : Come abbiamo già avuto modo di trattare, l’emergenza sanitaria, causata dal Covid-19, e i conseguenti lockdown hann… - AndreaDego : RT @AdeleKinky: Voglio uno schiavo che mi paga Prime, Netflix e Disney+ ogni mese e poi torna nel suo angolino ?? -