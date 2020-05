Napoli, il governatore De Luca (con il lanciafiamme) diventa una bomboniera di laurea (Di martedì 5 maggio 2020) Il “lanciafiamme” di De Luca diventa una bomboniera di laurea Uno studente di Scienze Motorie ha chiesto a un laboratorio di Cercola (comune in provincia di Napoli) di realizzare una statuina del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con in mano un lanciafiamme che al posto del fuoco lancia cornetti rossi. La bomboniera di laurea con il governatore De Luca e il lanciafiamme è stata prodotta dal “Laboratorio ceramiche artigianali”. “Era nata come una caricatura ironica – spiega l’artigiana secondo quanto riporta il sito NapoliVillage – mai avrei immaginato che invece mi chiedessero di farla davvero come bomboniera. La vita è una sorpresa!”. Leggi anche: 1. Coronavirus, De Luca: “Se fate le feste di laurea, vi mando i carabinieri con il lanciafiamme” VIDEO/ 2. laureati Invaders: il ... Leggi su tpi (Di martedì 5 maggio 2020) Il “” di DeunadiUno studente di Scienze Motorie ha chiesto a un laboratorio di Cercola (comune in provincia di) di realizzare una statuina del presidente della Regione Campania Vincenzo Decon in mano unche al posto del fuoco lancia cornetti rossi. Ladicon ilDee ilè stata prodotta dal “Laboratorio ceramiche artigianali”. “Era nata come una caricatura ironica – spiega l’artigiana secondo quanto riporta il sitoVillage – mai avrei immaginato che invece mi chiedessero di farla davvero come. La vita è una sorpresa!”. Leggi anche: 1. Coronavirus, De: “Se fate le feste di, vi mando i carabinieri con il” VIDEO/ 2.ti Invaders: il ...

Agenzia_Ansa : Folla sul lungomare Caracciolo a #Napoli. Appello del governatore De Luca alla responsabilità dei cittadini dopo av… - ilardi_giovanni : @VincenzoDeLuca Egregio Governatore, Le segnalo che in Provincia di Napoli, in alcuni Comuni - nel mio caso Cercola… - dariocurcio5 : 'Cabaret di De Luca non incanta nessuno. Solo battute da caserma'. Giudica così l'intervento del governatore della… - puntomagazine : Nappi: “Ci chiediamo […] come mai il solerte governatore De Luca, […] non abbia avuto la stessa sollecitudine per g… - avitelli963 : @VincenzoDeLuca Buonasera Governatore la fase 2 è cominciata male a mio parere. Stasera al Centro Direzionale di Na… -